أروع الأمثلة.. معلم يتابع الدروس والطلاب عبر منصة مدرستي رغم ظروف مرضه (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضرب المعلم علي آل شتله من ثانوية زيد بن حارثة التابعة لتعليم سراة عبيدة، أروع الأمثلة في التضحية والتفاني من أجل مصلحة طلابه. Advertisements وأصر المعلم آل شتله رغم ظروفه الصحية والمرضية على متابعة الدروس الافتراضية للطلاب عبر منصة مدرسته. وظهر المعلم علي آل شتله أثناء فحوصاته الطبية وهو يقدم الدروس للطلابه عبر منصة مدرستي من خلال هاتفه الجوال.

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