«التعليم» تطلق مسابقة مهارات القرن الحادي والعشرين.. جوائز مالية قيمة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت إدارة تعليم الطائف ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي “بنين وبنات” طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتسجيل والمشاركة في مسابقة “مهارات القرن الحادي والعشرين”. وأوضحت إدارة التعليم بالطائف أن المسابقة، أطلقتها وزارة التعليم بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية. Advertisements وتشمل المسابقة مجال الفيديو والمونتاج ومجال التصميم ومجال القصة والمقالة والمجال الاختياري بجوائز تبدأ من 3 آلاف ريال للمركز الأول و2000 للمركز الثاني، و1000 للمركز الثالث و500 للمركز الرابع والخامس.

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