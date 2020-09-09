القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث وزارة الصحة في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات بوباء كوفيد-19 يبلغ 323012 بزيادة 775 وإجمالي الوفيات 4165 بزيادة 28 وفاة.
وعن الوضع الوبائي، علق المتحدث أن الأمور في السعودية تسير باتجاه إيجابي، مؤكدا الحذر بالرغم من ذلك.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 27 مليون مصاب، بينهم أكثر من 898 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ أبريل بـ 775 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.