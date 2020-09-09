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الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية شرقي الجوف

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القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر" أن "القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش)، تمكنت من تحرير منطقة شهلا وصحراء النفود شرقي الجوف، إثر مواجهات عنيفة مع الحوثيين".

© AP Photo / Hani Mohammed

ونقل الموقع عن مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني - قائد اللواء 101، العميد محمد بن راسية، قوله إن "قوات الجيش الوطني والمقاومة شنت، صباح اليوم الأربعاء هجوما واسعا ووصلت إلى منطقة شهلا".

وأكد العميد بن راسية "وقوع العشرات من عناصر الحوثيين بين جريح وأسير، وأنه ما زالت أعداد أخرى منها تحت الحصار ونيران الجيش".

وأشار إلى "استعادة آليات ومعدات ثقيلة منها أطقم قتالية وعيارات متوسطة وخفيفة، ومعدات أخرى تستخدم في شق الطرقات، إضافة إلى احراق آليات عسكرية أخرى تابعة للحوثيين".

ويأتي ذلك غداة إعلان الناطق باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، استعادة مناطق عدة بمحافظة الجوف وفي مقدمتها منطقة المحازيم وتبة الصليحي، وذلك بعد السيطرة الكاملة على منطقة الصبائغ ومواقع محيطة بها، وقرون الهنادية وجبال عرفان والكدادي ومختم الجبيل وجبل حويشان الاستراتيجي"، مؤكدا "قطع خطوط إمداد الحوثيين وإحكام الحصار عليهم وتحقيق التقدم على مواقع كانوا يتمركزون فيها".

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