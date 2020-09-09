مصر تواصل تقديم الدعم لجوبا والخرطوم بسبب فيضانات النيل

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، في بيان.
وقال البيان: "استمرارا للدور المصرى الرائد وبتوجيهـات مـن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واصلت مصر تكثيف الجسر الجوى المقرر لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهوريتى السودان وجنوب السودان، إسهاما من مصر فى مساعدة الأشقاء السودانيين على تجاوز محنتهم الحالية".
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وأوضح البيان: "أعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية خلال زيارتها على رأس وفد طبى إلى دولة السودان عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الطبى للأشقاء لمواجهة المحن والأزمات التى تمر بها".
ولفت إلى أن "المسؤولين بدولة السودان أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين".
ونوه إلى قول الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته برفقه وفد مصري إلى جمهورية جنوب السودان، إن مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون في مجال الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، كما أكد المسئولون بدولة جنوب السودان أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين، مرحبين بالدور الفعال الذي تقوم به مصر قيادة وشعبا تجاه الأزمة التي ألحقت أضراراً واسعة بالبلاد في الوقت الراهن.
وقال البيان إن "الجسر الجوى يمثل تأكيدا على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من حدة المعاناة التى حدثت للأشقاء بجمهوريتى السودان وجنوب السودان جراء تلك السيول والفيضانات".
أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أمس الثلاثاء، "ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 103 وفيات، و50 مصابا".
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