ونصح المتحدث باسم الصحة، المواطنين بشأن تحديث بياناتهم عبر تطبيق "توكلنا"، مشيرًا إلى خدمات جديدة يتضمنها التطبيق، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، في المملكة.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 323012، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 298966.
وسجل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4165 حالة، فقد تم تسجيل 28 حالة وفاة، و720 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية توجه نصيحة للمواطنين عن "توكلنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.