الصحة السعودية توجه نصيحة للمواطنين عن "توكلنا"

ونصح المتحدث باسم الصحة، المواطنين بشأن تحديث بياناتهم عبر تطبيق "توكلنا"، مشيرًا إلى خدمات جديدة يتضمنها التطبيق، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، في المملكة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 323012، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 298966.

وسجل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4165 حالة، فقد تم تسجيل 28 حالة وفاة، و720 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.