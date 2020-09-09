حسام زكي: بحثنا التدخلات التركية في الدول العربية

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي داخل مقر الجامعة في القاهرة، اليوم الأربعاء، بحسب شبكة "العربية نت".

وأشار زكي إلى أن أنقرة وطهران تسعيان إلى مكاسب على حساب العرب، مشددا على أن هناك ضيق عربي شديد من هذه التدخلات.

وقال زكي: "هناك تفاؤل حذر في الأزمة الليبية، مؤكدا أنه من المبكر جدا الحديث عن أن هذا الملف يشهدا اختراقا كبيرا".

ولفت الأمين المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن القضية الفلسطينية استحوذت على المباحثات، مضيفا: " لم يكن هناك توافق حول مشروع القرار الفلسطيني".

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وعقدت، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تولت فلسطين رئاسة الاجتماع خلفا لسلطنة عمان.