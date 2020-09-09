الحكومة المصرية: نحتاج 300 مليار جنيه... وطلبات التصالح في مخالفات البناء ليست كافية

وأشار رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على أن المواطن يتقدم للتصالح في خلال مدى زمني 6 أشهر للتقدم بطلبات التصالح، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

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ولفت مدبولي إلى أنه "بعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات، الحكومة عالجت المعوقات التي واجهت القانون، وتم تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح، موضحا أن القانون سهل وفتح المجال لكافة المخالفات".

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح، وبعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات.

وقال مدبولي إن "مصر فقدت الكثير من الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي"، مشددا على أنه "كان لابد من وقفة حاسمة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي في ظل ما تحققه الدولة من إنجازات، البناء العشوائي انتشر في المدن مؤخرا بصورة أكبر من الريف".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر فقدت 90 ألف فدان بسبب البناء العشوائي، "وهذا يعني فقدان مصدر من مصادر الغذاء، فقدان الكثير من فرص العمل وأصبح من المطلوب تعويض هذا الفقدان".

وأكد مدبولي أن الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، لافتا إلى أن هناك احتياج إلى 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع زيادة النمو العشوائي في القرى ولتوصيل الصرف الصحي.