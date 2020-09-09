اخبار الخليج

"طيران الإمارات" تعلن عن تسيير رحلتين أسبوعيا من دبي إلى موسكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، اليوم، فإنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا بين دبي (الإمارات) وموسكو (روسيا)  

© Sputnik . AFK Sistema

وجاء في البيان، إن "طيران الإمارات، ابتداء من 11 سبتمبر/ أيلول، ستستأنف حركة الركاب، وستسير رحلتين أسبوعيا إلى مطار موسكو دوموديدوفو (DME)".

ونوهت الشركة في بيانها إلى أنه سيتم تسيير الرحلات في يومي الجمعة والسبت، اعتبارا من التاريخ المحدد.

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت، أمس الثلاثاء، استئناف تسيير رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بداية من 17 سبتمبر/أيلول الجاري وبمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك مع اتخاذ التدابير الصحية اللازمة بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وقررت الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، وقف إصدار جميع التأشيرات، منذ 17 مارس/ آذار الماضي، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وذلك بسبب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "طيران الإمارات" تعلن عن تسيير رحلتين أسبوعيا من دبي إلى موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا