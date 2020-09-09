"طيران الإمارات" تعلن عن تسيير رحلتين أسبوعيا من دبي إلى موسكو

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، اليوم، فإنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا بين دبي (الإمارات) وموسكو (روسيا)

© Sputnik . AFK Sistema

وجاء في البيان، إن "طيران الإمارات، ابتداء من 11 سبتمبر/ أيلول، ستستأنف حركة الركاب، وستسير رحلتين أسبوعيا إلى مطار موسكو دوموديدوفو (DME)".

ونوهت الشركة في بيانها إلى أنه سيتم تسيير الرحلات في يومي الجمعة والسبت، اعتبارا من التاريخ المحدد.

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت، أمس الثلاثاء، استئناف تسيير رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بداية من 17 سبتمبر/أيلول الجاري وبمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك مع اتخاذ التدابير الصحية اللازمة بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وقررت الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، وقف إصدار جميع التأشيرات، منذ 17 مارس/ آذار الماضي، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.