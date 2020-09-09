"لا أمل يرجى"... جعجع يهاجم "حزب الله" و"حركة أمل"

وأصدر جعجع بيانا، اليوم الأربعاء، جاء فيه: "معيب جداً ما يحدث على مستوى تشكيل الحكومة"، بحسب موقع قناة "إم تي في" اللبنانية.

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وأضاف جعجع في بيانه: "بالرغم من 200 ضحية، شهيد في بيروت، وبالرغم من 6000 جريح، وبالرغم من 10000 وحدة سكنية مدمرة جزئياً أو كلياً، وبالرغم من مئات آلاف المواطنين من دون مأوى، وبالرغم من أزمة مالية اقتصادية خانقة دخلنا في شهرها الحادي عشر الآن، وبالرغم من كل ذلك عود على بدء، الثنائي الشيعي لا يوافق، وجبران باسيل يريد، ومحاصصة من هنا ومواقع نفوذ من هناك، وهلمّ جرّاً".

وتابع جعجع: "طالما أن هذه الزمرة الحاكمة متمسكة بزمام الأمور لا أمل يرجى".

وأشار إلى أنه "يسجّل لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب محاولاته الحثيثة حتى الآن لتشكيل حكومة متجانسة وحيادية ومستقلة واختصاصية بعيدة عن أي تأثير أو نفوذ".