ووجه الصمعاني، بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة "الزواج"، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض، بحسب صحيفة "عاجل"
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وفي خطوة وصفها المراقبون بـ "الإيجابية" لتعزيز رؤية 2030، كانت المملكة العربية السعودية كشفت عن عقد دورات تدريبية وورش عمل عن بعد لمأذوني الأنكحة في المملكة، تستهدف 5 آلاف مأذون لتعريفهم بمشروع العقد الإلكتروني للزواج.
وتهدف خدمة "العقد الإلكتروني للزواج"، التي أطلقتها وزارة العدل عبر بوابة "ناجز"، إلى التسهيل على المستفيدين بإتمام إجراءات عقود النكاح، واعتمادها من الوزارة دون الحاجة لمراجعة مكاتب الوزارة أو فروعها.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... توجيه رسمي بشأن "الزواج الإلكتروني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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