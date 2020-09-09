الهلال الأحمر التركي يختتم توزيع 2250 سلة غذائية باليمن

اليمن / شكري حسين / الخليج 365

اختتمت جمعية "الهلال الأحمر" التركية، الأربعاء، حملة توزيع 2250 سلة غذائية على ذوي احتياجات خاصة في 4 محافظات يمنية.

وجرى حفل اختتام توزيع المساعدات التركية في جمعية "الحياة للتدخل المبكر"، بمديرية خور مكسر في محافظة عدن (جنوب).

وتم خلال الحفل، توزيع 450 سلة غذائية (الحصة الشهرية الأخيرة) بحضور رئيس جمعية "الهلال الأحمر" التركية في اليمن مصطفى آيدين، والمسؤول المالي علي جان بودك.

وقال آيدين، للأناضول: "اختتمنا اليوم توزيع 2250 سلة غذائية على ذوي الاحتياجات الخاصة، بواقع 450 سلة شهريا لأربع محافظات يمنية".

وأوضح أن الجمعية التركية "شرعت منذ مايو (أيار) الماضي بتوزيع 450 سلة غذائية كل شهر على 4 محافظات هي عدن وتعز (جنوب غرب)، وحضرموت ومأرب (شرق)" بدعم من "ميرسي يو إس إيه" (منظمة إغاثية غير حكومية بالولايات المتحدة).

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ولفت إلى أن هذه الحصة كانت تُوزع بمقدار 150 سلة لمأرب (شرق)، و100 لكل من المحافظات الثلاث الأخرى.



وسبق أن أطلقت الجمعية التركية، في شهر رمضان الماضي، 3 حملات خيرية تضمنت توزيع أكثر من 14 ألفا و500 سلة غذائية على نازحين، وأُسر بين الأشد فقرا، وذوي الإعاقة في عدد من المحافظات اليمنية.



وخلال الأيام القليلة الماضية جهزت جمعية "الهلال الأحمر" التركية، وحدة المناظير بمستشفى الصداقة التعليمي بمدينة الشيخ عثمان، التي تعد الأفضل والأحدث، على مستوى جميع المستشفيات في محافظة عدن.



ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، دأبت جمعية الهلال الأحمر، ومنظمات أخرى تركية عديدة، على تقديم مساعدات إنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب، إضافة إلى الأسر الأشد فقرا.

وخلفت حرب مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ 2015 ينفذ تحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من قبل إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.