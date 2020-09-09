دبلوماسي للأناضول: سقوط مشروع قرار فلسطيني بالجامعة العربية يُدين "التطبيع"

رام الله/الخليج 365-

كشف دبلوماسي فلسطيني، أن الدول العربية أسقطت، الأربعاء، مشروع قرار، قدمته فلسطين، في اجتماع الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، يُدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وقال الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن فلسطين توافقت مع الدول العربية، قبيل انطلاق الدورة العادية للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، على إصدار بيان ختامي، لا يتضمن إدانة للاتفاق التطبيعي، لكنه يشدد على ضرورة الالتزام بالمبادرة العربية لعام 2002 والتي تربط التطبيع بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بحل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وأضاف الدبلوماسي، إن فلسطين فوجئت مساء الأربعاء، بعدم التزام بعض الدول العربية (لم يذكرها) بالنص الذي تم التوافق عليه، وحاولت إضافة بنود، تُضفي الشرعية على اتفاق التطبيع.

وأوضح الدبلوماسي، أن فلسطين، وردا على خرق الاتفاق، عادت وطرحت مشروع قرار، يُدين الاتفاق الثلاثي التطبيعي (الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي).

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لكن الدول العربية، بحسب الدبلوماسي "أسقطت مشروع القرار الفلسطيني".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد دعا، في كلمة له خلال رئاسته الاجتماع، الدول العربية، إلى رفض اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.

وقال المالكي "نرفض خطوة التطبيع الإماراتي ونأمل منكم عدم قبولها".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته القيادة والفصائل الفلسطينية.

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