بعد وقفه 29 عاما.. الأردن يعيد التجنيد الإلزامي

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

قرر الأردن، الأربعاء، إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية بعد 29 عاما على وقفها.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد الماضي، أن قرار العودة التدريجية لخدمة العلم (الخدمة العسكرية الإلزامية) جاء مدعوما بمطالبات مستمرة؛ لـ"صقل الهوية الوطنية للشباب، وتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام بما يخدم مستقبلهم".

ورعى الرزاز، اليوم، بحضور قائد الجيش يوسف الحنيطي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والقوات المسلحة بشأن إعادة تفعيل خدمة العلم.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستبدأ وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية بوضع الخطوات التفصيلية لعودة الخدمة العسكرية الإلزامية تدريجيا؛ إذ ستكون إلزامية للأردنيين الذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 سنة ممن لا يعملون، وليسوا على مقاعد الدراسة، أو خارج البلاد، أو أرباب أسر.

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وستكون مدة الخدمة 12 شهرا، يتم خلالها منح المكلف مبلغا شهريا مقداره 100 دينار (140 دولارا)، ويتلقى تدريبا عسكريا مدته 3 أشهر.

من جهته، أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن بدء تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية العام الحالي باستدعاء 5 آلاف شاب من مواليد 1995، على أن يتم استدعاء 15 ألف شاب العام القادم للالتحاق بالخدمة.

وصدر "قانون خدمة العلم الأردني" عام 1976، وجرى عليه العديد من التعديلات، قبل وقف العمل به عام 1991.

وقبل إعلان عودته، كان الجيش الأردني والأجهزة الأمنية المختلفة يتبع خيار التجنيد الاختياري؛ لتلبية احتياجاتها من الأفراد والضباط، لمن بلغ سن الـ18 ولم يتجاوز الـ27، عبر شروط خاصة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.