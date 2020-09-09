روسيا تجهز لإرسال ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا

الحسكة (سوريا) / محمد مستو / الخليج 365

تجهز روسيا لإرسال دفعة جديدة قوامها ألف مرتزق من مناطق سيطرة النظام السوري إلى ليبيا للقتال في صفوف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وفق مصادر محلية بسوريا.

وقالت المصادر، لمراسل الخليج 365 مشترطة عدم الكشف عن هويتها، إن روسيا جهزت ألف مرتزق تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما من قرى مدينة القامشلي (شمال شرق) عبر وسطاء محليين؛ حيث سيتم إرسالهم إلى ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت إلى أن إرسال المرتزقة تم وفق عقود لمدة 5 أشهر بأجر شهري قدره ألفي دولار.

ولفتت المصادر إلى أن روسيا سبق أن أرسلت في مايو/أيار الماضي 300 مرتزقا من القامشلي إلى ليبيا.

Advertisements

وحسب معلومات جمعها مراسل الخليج 365 من مصادر في مناطق متفرقة من سوريا، فإن روسيا أرسلت إلى سوريا حتى الآن نحو 5 آلاف مرتزق من محافظات دمشق ودرعا والحسكة و حمص و القنيطرة.

وأعلن الجيش الليبي، مطلع الشهر الجاري، رصد أرتال مسلحة من المرتزقة وصلت من الشرق إلى مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة، وسط البلاد؛ حيث تجمعت في 3 مدارس.

وقال في بيان إن هذه الأرتال المسلحة "تتكون من خليط مرتزقة الجنجويد وعصابات شركة فاغنر الروسية وسوريين ويمنيين، على متن 112 آلية مسلحة وسيارات الذخيرة، وهم من المساندين لمليشيات حفتر الإرهابية".

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.