وفيات كورونا.. 4 بالكويت و2 في فلسطين

الخليج 365

أعلنت الكويت، الأربعاء، تسجيل 4 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت فلسطين وفاتين.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بتسجيل 4 وفيات و838 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 568 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 92.082؛ منها 552 وفاة، و82.222 حالة تعاف.

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وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين و696 إصابة بكورونا، و767 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان أن محصلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 36.214؛ بينها 217 وفاة، و24.993 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 27 مليونا و771 ألفا، توفي منهم أكثر من 902 ألفا، وتعافى ما يزيد على 19 مليونا و853 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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