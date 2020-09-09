كورونا.. المغرب يمدد الطوارئ الصحية للمرة الخامسة

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

مددت الحكومة المغربية، الأربعاء، حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وهذا هو التمديد الخامس لحالة الطوارئ الصحية منذ فرضها لأول مرة في 20 مارس/ آذار الماضي؛ كوسيلة لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة".

وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عبر "تويتر"، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه "تمت المصادقة اليوم على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020".

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وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات.

ومن بين التدابير، التخفيف التدريجي للحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وأقاليم المملكة.‎

وحتى الثلاثاء، سجل المغرب 75 ألفا و721 إصابة بالفيروس، ضمنها 57 ألفا و239 حالة تعاف، و1427وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.