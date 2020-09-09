لبنان يعلن إصابة وزير خارجيته بكورونا

حسن درويش / الخليج 365

أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء، إصابة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والمغتربين، أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفاد البيان بأن "نتيجة اختبار pcr (فحص كورونا) الذي أجراه الوزير شربل وهبة جاءت إيجابية، وذلك بعد اختبار أولي أمس الأول (الإثنين) احتاج الى تأكيد".

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وأوضح أن "الوزير يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين".

وشربل وهبة هو ثاني وزير لبناني يُصاب بكورونا؛ إذ أعلن الوزير السابق محمد الصفدي إصابته بالفيروس في مارس/ آذار الماضي قبل أن يتعافى منه.



ويشهد لبنان مؤخرا ارتفاعا في معدل إصابات كورونا، إذ سجّل إجمالا حتى مساء الثلاثاء، 21 ألفا و324 إصابة بالفيروس، بينها 200 وفاة، و6 آلاف و722 حالة تعاف.



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