أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا، بعد الارتفاع الذي طرأ على أعداد المصابين بوباء كورونا "كوفيد 19".
وقال بيان صادر عن الحكومة إن" المجلس صادق على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا إلى غاية 10 تشرين الأول/أكتوبر 2020".
ويأتي هذا التمديد الرابع من نوعه تزامناً مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد الوفيات وحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، وإغلاق بعض المدن من بينها مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للبلاد.
© AFP 2020 / FADEL SENNA
سجناء المغرب يصنعون الكمامات
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.