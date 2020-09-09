الجيش الوطني الليبي ينفي صحة أنباء عن سقوط مقاتلة "ميغ 29"

بنغازي - سبوتنيك. وأكد المحجوب، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "واضح أن الفيديو المتداول مفبرك وغير صحيح. هم الآن يبحثون عن انتصارات وهمية بعد أن أصبحت المعركة مختلفة والأمور تتجه للقضاء على الميلشيات واستقرار البلاد".

© Sputnik . فلاديمير فيدورينكو

وأضاف القيادي في الجيش الليبي أن "كل هذا يأتي ضمن العمل على اتهام الجيش بأعمال تصعيد وهذا غير صحيح، فنحن فقط نكتفي بالرد القوي على أي محاولة تقدم باتجاه قواتنا والجبهة تشهد هدوءا منذ فترة".

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كان المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع لقوات حكومة الوفاق الليبية بث مقطع مصور يظهر سقوط طائرة مقاتلة من طراز ميغ 29 في ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، عبر حسابه على تويتر، إن "مشاهد متداولة تظهر سقوط طائرة ميغ 29 على أنها روسية في ليبيا التقطها الطيار بعد نجاته".

وأضاف المركز أن الطائرة سقطت على بعد ما بين 45 و70 كيلومترا عن القاعدة الجوية من دون تحديد المكان والزمان، وأنه من المتوقع، وفقا لـ "بركان الغضب" أن تكون قرب الجفرة.