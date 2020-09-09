مدبولي: مصر خسرت 90 ألف فدان بسبب البناء المخالف

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصرري، اليوم الأربعاء، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

وتابع مدبولي: "البناء على الأراضي الزارعية يعني فقدان مصدر من مصادر الغذاء وفقدان الكثير من فرص العمل"، مضيفا: "أصبح من المطلوب تعويض هذا الفقدان".

وأوضح مدبولي: "حجم الانتشار العشوائي وغير المخطط يمثل اليوم ضغطا شديدا على الدولة المصرية، مضيفا: "أزمة البناء العشوائي بدأت منذ فترة طويلة، وكانت نتيجة التضخم السكاني الكبير وعدم القدرة على التوجه لبناء سكن جديد".

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وتابع: "بالتالي توجه السكان في البناء بدون تخطيط من الدولة، والكثير من تلك المباني كانت على الأراضي الزراعية"، بحسب الصحيفة المصرية.

وقال رئيس الوزراء المصري: "الظروف الاقتصادية والسياسية سابقا كانت تجعل الدولة تغض الطرف عن تلك التصرفات من المواطنين، وهو ما حول البناء الشعوائي إلى ثقافة".

وقال مصطفى مدبولي إن "البناء غير المخطط يبلغ 50 في المئة من الكتلة العمرانية لكل القرى المصرية"، مضيفا: "في بعض الأحيان بلغ 70 في المئة من البناء الحادث في منتصف الثمانينيات".