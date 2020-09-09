وأفاد موقع "بوابة الأهرام"، أن قرار النائب العام جاء بعد قيام المدرب بهتك عرض ثلاث فتيات بالقوة، وهن لم يبلغن الـ18 سنة ميلادية.
وشهدت الفتيات في تحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم قبلهن من أفعال، وأنه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فمها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها.
وأَضافت أنه هددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده، وأنهن آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلا مما تعرضن له في أول الأمر، ثم قدمن بلاغهن لاحقا بعد أن ذاع أمره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأمرت النيابة بضبط المتهم لاستجوابه، وأقر بالتحقيقات بهتكه عرض إحدى الفتيات الثلاث أكثر من مرة منكرا تعديه على الفتاتين الأخريين، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة واقعة تعديه علي ثلاثتهن بالقوة مستغلا ضعفهن وصغر أعمارهن.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام المصري يأمر بمحاكمة مدرب إسكواش لتحرشه بـ 3 فتيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.