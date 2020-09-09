شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزائية المتخصصة» تحكم بحد الحرابة على متهمين بخلية «الدالوة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استكملت ‏المحكمة الجزائية المتخصصة جلساتها ‏لإصدار حكمها الابتدائي ‏في قضية خلية الدالوة بالأحساء، ‏لإعلان الحكم بحق بقية المتهمين، وهما المدعى عليهما الخامس والتاسع. وتضمن الحكم ثبوت إدانة المدعى عليهما بما نسب لهما من المدعي العام من تهم، والحكم عليهما بإقامة حد الحرابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الجزائية المتخصصة» تحكم بحد الحرابة على متهمين بخلية «الدالوة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.