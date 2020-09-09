أبوظبي مقرا لأول مركز إقليمي لصناعة الألعاب الإلكترونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أبرمت twofour54 أبوظبي، شراكة بارزة تمتد لـ10 سنوات مع شركة "يونيتي تكنولوجيز"، المنصّة العالمية الرائدة لتطوير وتشغيل المحتوى التفاعلي ثلاثي الأبعاد (RT3D)، لتأسيس مركز للتميّز سيشكل انطلاقة نحو تعزيز صناعة تطوير الألعاب في المنطقة، مع توفير دعم غير مسبوق للطلاب والكوادر المحترفة والشركات صغيرة الحجم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



وبموجب الشراكة، سيتعاون الطرفان لتأسيس مركز عصري تتوافر به الأدوات والمقومات اللازمة لتمكين الشركات الناشئة والطلاب المحليين من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق مزيد من النجاحات والتطوّر في مجال الألعاب الإلكترونية.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة twofour54 أبوظبي: "تؤكد هذه الشراكة المبرمة مع ’يونيتي تكنولوجيز’ قيمنا ورؤيتنا المشتركة الهادفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لصناعة الألعاب الإلكترونية في المنطقة".

وأضاف: "فخورون بتعاوننا مع يونيتي تكنولوجيز، التي تُعدّ واحدة من كبرى الشركات الأكثر ابتكاراً وشهرةً في صناعة الألعاب الإلكترونية، وتعتبر ضمن قادة الابتكار التكنولوجي".

وتابع: "يسعدني أن أنضم إلى قيادة أبوظبي للترحيب بإنشاء يونيتي لمقرها الإقليمي في العاصمة الإماراتية والذي سيكون نقطة انطلاق لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ستواصل مساعيها من أجل تسريع مسيرة نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في الإمارة بجانب توفير كل ما يلزم مطوري الألعاب ويضمن تكليل جهودهم بالنجاح".

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وسيمثل مركز التميّز منصّة لشركات تطوير الألعاب بأحجامها كافة، بدايةً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى الشركات الكبرى، حيث ستتاح لها فرصة الاستفادة من خدمات الدعم الفني والتجاري المقدمة من شركة "يونيتي تكنولوجيز".

وقال ديف رودس، نائب أول للرئيس والمدير العام لشركة "يونيتي تكنولوجيز": "تأتي شراكتنا مع twofour54لدعم نمو صناعة الألعاب في أبوظبي كخطوة طبيعية تتناسب مع مبدأنا المتمثل في تمكين النجاح، وستقوم المبادرات الناتجة عن هذه الشراكة بدورٍ محوري في توسّع نطاق ما تقدمه الإمارة في صناعة الألعاب، بدايةً من البرامج التدريبية الأكاديمية العملية مروراً بتطوير الأعمال ووصولاً إلى دعم مطوري الألعاب الإلكترونية".

وفي معرض تعليقه قال جيمس هارت، مدير إدارة تطوير الألعاب الإلكترونية والاستراتيجية في twofour54: "إن انضمام "يونيتي تكنولوجيز" إلى مجتمع twofour54 يُعد إيذاناً بصياغة منحى جديد في الصناعة، ولا شك أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستكون بمثابة ركيزة أساسية لضمان تطوير مجالات صناعة الألعاب الإلكترونية المحلية، من خلال صقل مهارات الكوادر وتوفير الدعم الفني لتطوير الألعاب.

وسيمنح ذلك شركات تطوير الألعاب في أبوظبي ميزات تنافسية لطالما تطلعت إليها لتحقيق مزيد من النجاح في هذا القطاع المتنامي.

وسيضمن البرنامج الأكاديمي المقدم من "يونيتي تكنولوجيز" إعداد واعتماد كوادر مميّزة ومدرّبة بشكل مستمر، لتلبية الطلب المتزايد المدفوع ببرنامج الدعم المكرّس من إمارة أبوظبي لتطوير الألعاب الإلكترونية".