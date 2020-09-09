كندة علوش تعلق على حرائق سوريا

© Sputnik / Basil Shartouh / حرائق هائلة تجدد اشتعالها في غابات سوريا مقتربة من المناطق الآهلة

وكتبت، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "بردا وسلاما يابلدي، منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي".

وتابعت: "كنت برفض قول إنو هذه السنة صعبة برغم كل الظروف المأساوية التي تتوالى"، مضيفة: "حاسة إنو واجبنا أن نظل نتفائل بالخير".

وقالت الفنانة السورية: "بس اللي صار كتير.. سوريا ولبنان والسودان والعراق.. الله يحمي كل البلاد والناس ويزيح الغمة عن الجميع".

وشب حريق هائل وسط سوريا ملتهما مساحات من الغابات والأحراش الجبلية في منطقة الريف الغربي لمحافظة حماة، المتاخمة للحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية.

Advertisements

وأوضح مراسل "سبوتنيك" في حماة أن الحريق بدأ بالتمدد من السفوح الشرقية لجبال السلسلة الساحلية غرب منطقة صلنفة، نحو محور بلدات (ناعور شطحة/ نبل الخطيب) في ريف حماة الشمالي الغربي، وهي منطقة انحدار شديد تصل حتى 85 في المئة، باتجاه منطقة سهل الغاب شرقا، منذرا بخطر كبير على سكان تلك المنطقة.

وبين المراسل أن الحريق بدأ يقترب إلى مسافة خطرة من قرى وبلدات أقصى ريف حماة الشمالي الغربي المتاخم لريفي إدلب الجنوبي واللاذقية الشرقي.

ويشعر الكثير من السوريين بالتوجس مما يقولون إنه افتعال الحرائق كاستكمال لحلقة التدمير الممنهج الذي طال مقومات الاقتصاد السوري وما تلاه من حصار غربي على البلاد، فيما تراود آخرين شكوك حول دور محتمل لتجار الفحم الذي بات يحظى بطلب كبير للتدفئة مع قرب فصل الشتاء، جراء التضييق الأمريكي الكبير على الشحنات النفطية القادمة إلى البلاد.