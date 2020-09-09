"الرسالة وصلت"... حركة "أمل" اللبنانية ترد على العقوبات الأمريكية لأحد أعضائها

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وذكرت حركة أمل، في بيانها، أن "فرض الولايات المتحدة عقوبات على أحد قيادييها إنما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه"، وذلك حسب تليفزيون "إم تي في" اللبناني.

وقالت الحركة، "هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق"، مشيرة إلى أن "فرمان وزارة الخزانة الأمريكية والذي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حكومة جامعة يعول عليها أن تعمل على إخراج لبنان من أزماته، فهل هذا القرار للقول لنا أن الذي يدفعنا هو "أحرف الجر؟… مخطىء من يعتقد ذلك".

وشدد البيان، على أن "استهداف النائب علي حسن خليل ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزارياً، إنما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، خط حركة أمل، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا، أنتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان، ولكن وصلت الرسالة".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين مقربين من "حزب الله".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها أدرجت وزير المال اللبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس على قائمة "أوفاك" للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن علي حسن خليل ينتمي إلى حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والحليفة لـ"حزب الله"، فيما ينتمي يوسف فنيانوس إلى تيار المردة والحليف بدوره لـ"حزب الله".