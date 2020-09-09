ودعا الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، كافة أفراد المجتمع لتجنب التجمعات خلال الأسبوعين المقبلين.
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ودعا الفريق المواطنين البحرينيين إلى الالتزام بالإجراءات وحث من حولهم بذلك، من أجل خفض معدل الانتشار، بعدما شهدت الأعداد تزايدا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية.
ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الصحة، وليد المانع قوله: "إجمالي الإشغال الحالي في مراكز العزل والعلاج بلغ 19.2% من إجمالي الطاقة الاستيعابية فقط، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج 8149 سريرًا، يبلغ الإشغال منها 1566 سريراً ما يمثل 19.2% من الطاقة الاستيعابية فقط".
وأضاف المانع "خلال الأيام الماضية شهدنا زيادة مضطردة في أعداد الحالات المصابة بكورونا، وهو ما كنا نحذر منه في مراحل التعامل المختلفة لفيروس كورونا، وبحسب آلية تتبع أثر المخالطين تم رصد العديد من الحالات التي انتقل إليها الفيروس خلال التجمعات والمناسبات".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بحريني: رصد إصابات عديدة بفيروس كورونا خلال التجمعات والمناسبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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