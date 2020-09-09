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أسعار الذهب ترتفع مجددا في مصر

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وزاد سعر الجرام ما يقرب من 7 جنيهات، وذلك عن أسعار أمس الثلاثاء، وفقا لما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

© Sputnik . Pavel Lisitsyn

وصرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 845 جنيها مقابل 838 جنيهًا، أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 724 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 سجل نحو 966 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6760 جنيها.

يشار إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا، في تعاملات الصباح، بنسبة تصل إلى 0.21% بحلول الساعة 12:21 ظهرًا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووصل سعر أوقية الذهب إلى 1926 دولارا، بارتفاع نسبته 5.2 دولار في الأوقية مقارنة ببداية التعاملات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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