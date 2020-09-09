أسعار الذهب ترتفع مجددا في مصر

وزاد سعر الجرام ما يقرب من 7 جنيهات، وذلك عن أسعار أمس الثلاثاء، وفقا لما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 724 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 سجل نحو 966 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6760 جنيها.
يشار إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا، في تعاملات الصباح، بنسبة تصل إلى 0.21% بحلول الساعة 12:21 ظهرًا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
ووصل سعر أوقية الذهب إلى 1926 دولارا، بارتفاع نسبته 5.2 دولار في الأوقية مقارنة ببداية التعاملات.
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