البحرين ترجئ بدء العام الدراسي للتأكد من سلامة الكوادر التعليمية في ظل تفشي كورونا

موسكو - سبوتنيك. وشدد المانع، خلال مؤتمر صحفي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وبحسب موقع وزارة الصحة، على أن السبب في ارتفاع معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤخرا، يعود إلى تراخي البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابع المانع قائلا، "سبب اتخاذ قرار تأجيل الدراسة بتوجيه من ولي العهد الأمير سلمان بن حمد، للتأكد من سلامة الكوادر الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية".

وأضاف، "تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم التنسيق لإجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا لجميع أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية، وستستمر هذه الفحوصات وفق جدول زمني محدد بحيث يتم الانتهاء منها قبل عودة منتسبي المدارس إلى مواقع عملهم".

كما أشار المانع إلى زيادة مطردة في أعداد الحالات القائمة، خلال الأيام الماضية؛ مؤكدا على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وضرورة عدم التهاون في تطبيقها.

ولفت المانع إلى أن البحرين حققت مستوىً متميزًا في التصدي لفيروس كورونا، وبلغت نسبة المتعافين من إجمالي الحالات القائمة 90.83 بالمئة، في حين لا تتعدى نسبة الوفيات الـ 0.35 بالمئة.

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وكانت وزارة الصحة البحرينية سجلت، اليوم، 702 حالة قائمة جديدة للفيروس، وتعافي 334 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة في البحرين 56778، والوفيات 202؛ ووصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 51574.