وزير الخارجية السعودي يتحدث عن "أخطر التهديدات" ويطالب بـ"وقفة جادة"

وأشار الوزير، خلال كلمته في الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن "أخطر التهديدات التي تواجه منطقتنا العربية ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده لأمن واستقرار دولنا"، بحسب موقع قناة "العربية" السعودية.
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ولفت الوزير إلى أن "النظام الإيراني يهدد المنطقة العربية عبر دعم الميليشيات المسلحة"، مؤكدا على أن هذه "الميليشيات تبث الخراب والفوضى في كثير من الدول العربية".
وقال الوزير إنه "لا بد من وقفة جادة ضد كافة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية".
وتابع: "نناشد المجتمع الدولي بمزيد من الاهتمام لوقف ممارسات الميليشيات الحوثية".
وأضاف "ما زلنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات (العدائية) من تهديد للأمن والسلم الدوليين".
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