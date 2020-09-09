"ليس للجميع"... مستشار السيسي يكشف من سيأخذ لقاح "كورونا"

وقال تاج الدين، في تصريحات تليفزيونية، "مفيش تطعيم في البلد بشكل كامل في أي دولة في العالم، مش في مصر بس. ونفس الأمر سيكون في مصل فيروس كورونا. لا يمكن أن يأخذه كل الشعب".

وأضاف أن "الاستراتيجات الوقائية بمختلف الجمعيات الطبية العالمية بما فيها الجمعية المصرية توصي بإعطاء هذا التطعيم لفئات معنيه من الشعب، حسب الحاجة الطبية، مشيرا إلى أن هناك لقاحات عدة خاصة بفيروس كورونا المستجد، وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكة والسريرية، وفي هذه المرحلة يتم تجريب اللقاح على الآلاف من المتطوعين، للتأكد من تأثيره الإيجابي، وعدم وجود مضاعفات خطيرة له، قد تؤثر على حياة الإنسان.

وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إن "الدولة ووزارة التربية والتعليم، حريصة على حياة وسلامة الطلاب خلال الدراسة مثل آبائهم تمامًا"، مشيرًا إلى أنها خطة دقيقة تمت دراستها بعناية شديدة: "خطة مثالية ووقائية وعلينا أن نساعد في تنفيذها".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الثلاثاء، "تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 19 حالة جديدة. وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.