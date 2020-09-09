إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في لبنان

وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، غازي وزني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه "تم اليوم إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة ألفاريز ومرسال. الخطوة الأولى تتضمّن قائمة أوّليّة بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان ستسلّمها ألفاريز للوزير وزني".

وأضاف الوزير اللبناني "خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، على أن تنظّم كل من شركة كي بي إم جي، أوليفرويمان وألفاريز الفرق التي ستباشر العمل في القريب العاجل وستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي".

وكانت الحكومة اللبنانية، وافقت على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركتي "ألفاراز" و"مارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي والمالي.