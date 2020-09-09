نائب لبناني: لا يمكن فصل الإجراءات الأمريكية عن التنسيق مع الإدارة الفرنسية

وأضاف أن "هذا الموضوع لن يغير من قناعاتنا والتزاماتنا الأخلاقية تجاه شعبنا وتجاه حقنا في الحياة الكريمة ومواجهة كل عدوان على لبنان".
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وأشار حميد إلى أن "هذا الموضوع ليس جديدا وهو استمرار لنهج الإدارة الامريكية تجاه لبنان وكل القوى التي ترفض الإملاءات الأمريكية وما يراد منها لمصلحة الكيان الإسرائيلي"، مؤكداً أنه "لا يمكن فصل الإجراءات الأمريكية عن التنسيق مع الإدارة الفرنسية وكل ذلك يجري في إطار الضغوطات على لبنان، هناك شعارات ليست بريئة أبداً وهي إنقاذ لبنان من الأزمات التي يعاني منها ولكن كما تعودنا ليس هناك أعمال خيرية للدول الكبرى على الإطلاق، لذلك نحن نقدر أن هذا الإجراء يأتي في هذا السياق".
ورأى أن "الإجراء الأمريكي الجائر والظالم له عدة أوجه من الرسائل ليس أقلها موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية مع الكيان الإسرائيلي".
وحول إمكانية أن يصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً أو تعليقاً على العقوبات الامريكية، قال حميد: "الموضوع لا يتعلق بتعليق أو إصدار بيانات، لن نغير قناعاتنا وتوجهاتنا تجاه ما نعتقده حق وخير لمصلحة لبنان والحفاظ عليه بوجه ما يجري على مستوى المنطقة ومحاولات إسرائيل لكي تكون أمراً واقعاً على مستوى هذه المنطقة".
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