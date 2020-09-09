شكرا لقرائتكم خبر عن حركة أمل اللبنانية تصف عقوبات واشنطن بحقها بـ"استهداف للبنان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت حركة أمل الشيعية اللبنانية المتحالفة مع حزب الله اليوم الأربعاء أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على أحد قيادييها "إنما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه".

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وقالت الحركة في بيان ردا على إدراج واشنطن أحد أكبر مسؤوليها، وهو وزير المالية السابق علي حسن خليل، على قائمة سوداء "هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق".