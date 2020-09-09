شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لجلسة مشتركة للبرلمان فى 16 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى عدة لجان برلمانية، من بينها المال والموازنة، الادارة والعدل، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، إلى جلسة مشتركة يوم الاربعاء الموافق 16 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر مناقشة عدة قضايا أهمها إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة الاف دولار امريكى للطلاب اللبنانين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، وكذلك حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم واعادة اعمارها، بالإضافة إلى تجميد بيع العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضررة جراء الانفجار.