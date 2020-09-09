شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الخارجية اللبنانى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُصيب وزير الخارجية اللبناني بحكومة تصريف الأعمال شربل وهبه بفيروس كورونا المستجد، وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية – في بيان اليوم الأربعاء – أن نتيجة الفحص المخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (بي سي آر) للوزير وهبه جاءت إيجابية، وذلك بعد اختبار أولي كان قد أجراه أول من أمس تطلب إجراء تأكيد للفحص. وأكد البيان أن وزير الخارجية شربل وهبه يلتزم الحجر الصحي لمدة أسبوعين منذ صدور نتيجة فحص الـ بي سي آر.

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