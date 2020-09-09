شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 75 ألفًا و981 حالة، وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الأربعاء/ - أنه تم تسجيل وفاتين ليبلغ عدد الوفيات 393 حالة، كما أعلنت عن شفاء 416 حالة جديدة؛ ليكون إجمالي عدد حالات الشفاء 67 ألفًا و359 حالة.

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