دعوات لإيران للكف عن تدخلاتها فى الشئون العربية وزعزعة استقرار المنطقة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية، على رفضها وإدانتها لهذه التدخلات، مجددة دعوتها لإيران بالكف عن تدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية، والتوقف عن دعم وكلائها في المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية ما يُشكل تهديداً مستمراً لأمن واستقرار الدول العربية.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، في ختام اجتماعها الرابع عشر اليوم الأربعاء، على هامش أعمال الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر تقنية "الاتصال المرئي" برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة (رئيس اللجنة) وبمشاركة أعضاء اللجنة: مصر، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

Advertisements

وأكدت اللجنة، مُجدداً، على مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، كما أكدت فيه على ما تضمنته البيانات السابقة للجنة.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما ناقشت مشروع القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والذي سيتم اعتماده من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في وقت لاحق اليوم /الأربعاء/.