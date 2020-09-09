شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 8 سنوات على نائب برلمانى جزائرى لإدانته بالفساد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 8 سنوات بحق بهاء الدين طليبة النائب بالبرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، بعد ادانته بتهم الفساد.
كما قررت المحكمة تغريم طليبة 8 ملايين دينار جزائري (نحو 63 ألف دولار) بعد إدانته بمخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما قضت المحكمة بنفس العقوبة على حق اسكندر ولد عباس، نجل جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، فيما حكمت غيابيا بالسجن 20 سنة على الوافي النجل الثاني لولد عباس مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم إضافة إلى تهمة الحصول على مزايا غير مستحقة.
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