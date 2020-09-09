شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 293 إصابة بفيروس كورونا وحالتى وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّلت تونس 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 5417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 96 حالة وفاة .

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