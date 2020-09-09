شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تعلن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات، 16 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونقلت وكالة الانباء السورية عن الوزارة قولها، إن إجمالي الوفيات ارتفع في البلاد إلى 140، فيما وصل عدد الاصابات إلى 3289 إصابة.

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