شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أردنى يتوقع انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 58% وفقدان 46% من الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً عن أداء القطاع السياحي خلال جائحة كورونا، حيث توقع انخفاض ايرادات السياحة فى عام 2020 بنسبة 58 % ( أى بما لا يزيد عن 2.4مليار دولار) بالمقارنة مع إيرادات عام 2019والتي وصلت إلى 5.8 مليار دولار، كما اكد أن 46 % من العاملين في قطاع السياحة في الأردن يتوقع أن يخسروا وظائفهم بسبب جائحة كورونا.

واستعرض التقرير أثر جائحة كورونا على القطاع السياحي عالمياً ومحلياً، مبيناً أنه ومع بداية العام 2020 تم تسجيل 1.5 مليار سائح دولي في عام 2019، على مستوى العالم، وهي زيادة بنسبة 4 % عن العام السابق، والتي كانت من المتوقع أيضاً أن تزيد بشكل أكبر عام 2020 نتيجة تسارع نمو القطاع عالمياً.

وبحسب التقرير أدى اغلاق معظم المطارات والحدود البرية بشكل شبه كامل في الفترة الواقعة بين شهري ابريل ومايو إلى لجوء العديد من الشركات حول العالم لتسريح أعداد من موظفيها وتقليص أعمالها تفادياً للانهيار الكامل.

وأشار إلى توقعات منظمة السياحة العالمية بخسارة 850 مليون إلى مليار و100 ألف سائح دولي، بالإضافة إلى خسارة 910 مليار دولار أمريكي إلى 1.2 تريليون دولار امريكي من عائدات السياحة، والتهديد بفقدان 100 إلى 120 مليون وظيفة في القطاع على مستوى العالم.

ولفت التقرير إلى أن الأردن استطاع تحسين اقتصاده السياحي والذي حافظ على نمو مستمر منذ نهاية 2016 وصولاً الى أرقام إيجابية غير مسبوقة مع نهاية 2019، فقد شهد خلال العام 2019 أعلى مستويات النمو في القطاع السياحي حيث بلغ عدد الزوار 5,360,587 زائر وارتفع الدخل السياحي الى 4,108.2 مليون دينار أردني.

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وقد حفز هذا النمو العديد من شركات القطاع الخاص الاستثمار في شركاتها وتطوير النظم الالكترونية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، كما تم تكثيف الاستثمار في التسويق الالكتروني وعبر رحلات المبيعات والمعارض السياحية، حتى باتت كافة المؤشرات السياحية تقود إلى التنبؤ بعام مزدهر سياحياً، حيث ارتفعت أعداد السياح الوافدين الى المملكة في شهري يناير وفبراير في العام 2020 بنسبة زيادة 12.2 % و15.9 % على التوالي بالمقارنة مع نفس الأشهر من عام 2019.

الا أنه مع بداية تفشي الجائحة في شهر آذار، شهدت هذه الأعداد تراجعاً بنسبة 59.2 % بالمقارنة بشهر مارس 2019، بينما تدنى الدخل السياحي في الأشهر الخمسة الأولى من السنة بنسبة 47.9 % بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.

وفي ظل استمرار اغلاق المطار وحركة الطائرات تبقى معظم شركات القطاع في حالة مالية صعبة نظراً لتدني أو انعدام السيولة اللازمة للحفاظ على الموظفين والشركات.

وللحد من الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كورونا على القطاع السياحي، أشار التقرير إلى قيام وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بإطلاق عدد من المبادرات والاجراءات في محاولة لتحفيز القطاع، مثل القروض والتسهيلات وذلك بإعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء الهيئة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة عن عام 2020 البالغة 500,000 دينار.

وكذلك إعفاء أعضاء هيئة تنشيط السياحة من الرسوم غير المسددة من الرسوم المستحقة عليهم لعام 2020، والتي تبلغ حوالي 3,200,000 دينار، وإعطاء قروض ميسرة للأدلاء السياحيين بالتنسيق بين هيئة تنشيط السياحة ومؤسسة ضمان القروض بقيمة 3,000,000 دينار، إضافة إلى توفير قروض ميسرة لصناع التحف الشرقية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وتغطية 2% من كلف تمويل المنشآت السياحية، بحيث يتم منح تسهيلات بنكية للقطاع السياحي وبإجمالي قروض تبلغ 150 مليون دينار.