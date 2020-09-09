بدء أعمال الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الأربعاء أعمال الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب "افتراضيا" عن بعد برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان، ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، تناقش الدورة الوزارية العادية لمجلس جامعة الدول العربية عددا من القضايا العربية الهامة في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات المتسارعة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على المندوبين الدائمين قد عقد أول أمس الأثنين اجتماعا "حضوريا" للتحضير لأعمال هذه الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب، حيث رفعوا للوزراء مشاريع القرارات الخاصة لمناقشتها واعتمادها.

ويتضمن جدول الأعمال عددا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها التطورات الاخيرة وتطورات الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية.

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كما يناقش المجلس التدخلات التركية والإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، وكذلك بنود تتعلق بالشؤون المالية والإدارية ويشتمل على تجديد تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية.

ويتضمن جدول الأعمال موضوعات اجتماعية وصحية منها التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة كورونا، والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ودراسة عربية حول العنف المسلط ضد كبار السن.