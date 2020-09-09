شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مخيم بالضفة الغربية 48 ساعة للحد من تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر محافظ طوباس والأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة يونس العاصي، قرارا بإغلاق مخيم الفارعة جنوب طوباس، للحد من تفشي فيروس "كورونا"، وأضاف العاصي- في بيان له نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الأربعاء- أنه بموجب القرار، يغلق المخيم بكافة مؤسساته، ومساجده والمحال التجارية مدة 48 ساعة؛ وذلك لأغراض التعقيم، والفحص، وكسر سلسلة عدوى الوباء.

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