شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة الكويت تحيل 4 أشخاص فى جرائم غسيل أموال وغدا تستدعى دفعة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت الكويت 4 أشخاص في قضية جديدة من جرائم غسل الأموال، وبحسب القبس الكويتية، قال مصدر مطلع أن النيابة العامة أحالت مؤخراً قضية 4 متهمين (مواطنَينِ كويتيين وعراقيَّينِ)، ارتكبوا جرائم احتيال ونصب عقاري وغسل أموال.

وأكدت النيابة الكويتية في تقرير اتهامها أن المتهمين الأربعة ــــ وهم هاربون ـــــ تحصّلوا على 340 مليون دينار من الجرائم التي ارتكبوها، حيث يملكون شركة تابعة لإحدى الشركات التي صدر حكم نهائي بإدانتها بارتكاب الأفعال الوهمية ذاتها والنصب على المواطنين.

وأكد المصدر أن بعض المشاهير، المحالين إلى النيابة حالياً، تعاونوا مع الرأس المدبر للشركة، وهو عراقي الجنسية، للتسويق للشركة، ومنتجاتها. وأكد المصدر لـ القبس أن النيابة تتتبع تلك الأموال المشبوهة، ومدى استفادة بعض المشاهير منها.

Advertisements

كما أكدت مصادر مسؤولة للصحيفة، أن النيابة العامة لم ترفع قرار منع السفر، الصادر بحق المشاهير الـ 8 الذين استدعتهم مطلع هذا الأسبوع، بتهمة شبهات غسل الأموال.

وقالت المصادر إن النيابة العامة ستستدعي غداً الخميس دفعة جديدة من المشاهير، ويتوقع أيضاً أن يستمر إجراء منع السفر على الدفعة الجديدة، وتجميد الأرصدة البنكية.

يذكر أن النيابة العامة الكويتية تباشر تحقيقاتها مع متهمين بغسيل أموال، بعد أن قررت في أغسطس الماضي، منع سفر 16 من مشاهير (السوشيال ميديا) في الكويت، والتحفظ على حساباتهم وأملاكهم العقارية وسياراتهم ويخوتهم، إثر بلاغ من وحدة التحريات المالية بتضخم أرصدتهم البنكية.