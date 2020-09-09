عقب انفجار بيروت.. 30 ألفا إستفادوا من مساعدات "الأغاثة التركية"

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الأربعاء، أن 30 ألف شخص استفادوا من حملة المساعدات التي أطلقتها عقب انفجار مرفأ بيروت في لبنان.



وقالت الهيئة في بيان لها، إن الشعب اللبناني يعاني من مشاكل كبيرة جراء الانفجار الذي وقع وسط اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية ووباء كورونا.

وأشار البيان إلى أن حملة المساعدات العاجلة التي أطلقتها الهيئة عقب انفجار مرفأ بيروت، لا تزال مستمرة، وبلغ عدد المستفيدين منها لغاية اليوم نحو 30 ألفًا.

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كما قدمت الهيئة التركية مساعدات طبية إلى 3 مراكز صحية في العاصمة اللبنانية التي تعاني من أزمة في تأمين الأدوية والمستلزمات عقب انفجار مرفأ بيروت.

ويمكن للراغبين بتقديم المساعدات للشعب اللبناني بواسطة الهيئة، كتابة كلمة ACIL في رسالة قصيرة وإرسالها إلى الرقم 3072 بقيمة 5 ليرات تركية (0.6 دولار).

وفي 4 أغسطس الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.



ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.