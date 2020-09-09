السودان.. ارتفاع ضحايا الفيضانات الى 103 قتلى و50 جريحا

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى السيول والفيضانات إلى 103.

وقالت الوزارة في بيان، إن السيول والفيضانات أدت إلى مصرع 103 وإصابة 50 آخرين، إضافة إلى تعرض 69 ألفا و551 منزلا في عموم البلاد إلى انهيار كلي أو جزئي.

وأوضحت أن 27 ألفا و341 انهارت بشكل كلي، فيما شهد 42 ألفا و210 منزلا انهيارات جزئية.

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ولفتت الوزارة إلى الخسائر جراء السيول والفيضانات شملت، كذلك، تضرر 4 آلاف و208 أفدنة زراعية و179 مرفقا و359 متجرا ومخزنا، إضافة إلى نفوق 5 آلاف و482 رأس ماشية.

والإثنين، أعلن المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان في بيان، أن حصيلة وفيات السيول والفيضانات بلغت 102، فضلا عن غرق قرية كاملة، شمال العاصمة الخرطوم.

والسبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/تشرين أول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.