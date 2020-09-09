شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخضع شراء أو بيع المسكن لضريبة القيمة المضافة؟.. «الزكاة والدخل» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل على استفسار أحد المواطنين بشأن احتساب ضريبة القيمة المضافة في حال بيع أو شراء المسكن.

وعبر حساب “العناية بالعملاء” الخاص بالزكاة والدخل على موقع تويتر، سأل أحد المواطنين: “هل يتم احتساب قيمة مضافة على شراء منزل مستعمل؟، حيث رد الحساب بقوله: “إنه وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الضريبة في حال كان العقار مستخدمًا قبل التوريد العقاري كسكن دائم لذلك الشخص أو زوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن (183) يومًا متصلة أو منفصلة، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة”.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.