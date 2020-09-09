شكرا لقرائتكم خبر عن 190 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قدّمت عيادات تطمن في منطقة الرياض خدماتها لعدد 190384 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، من خلال 48 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.