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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو التوقيت الملائم لإضافة التوابل للمشويات؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
الشواء علم في وبحد ذاته، ولكن فيما يتعلق بالتوقيت الصحيح لإضافة التوابل تصبح الأمور أقل موضوعية بكثير.
إذا كنت تعتزم استخدام الفلفل الأسود المطحون حديثا أو حتى الفلفل الأخضر على شرائح اللحم الموضوعة على المشواة، ينصح المركز الألماني للتغذية إضافته بعد انتهاء طهيها.
ويجب إضافة التوابل والأعشاب الأخرى بمجرد رفع اللحم من على المشواة، وإلا سوف تحترق وتصبح لاذعة.
وبالنسبة للملح فإنها قصة أكثر تعقيدا تتعلق حقا بالتذوق.
وإذا ما كنت تعتزم تمليح قطعة من اللحم قبل وضعها على المشواة، ينصح الخبراء بالملح الخشن نظرا لأنه سوف يظل على السطح ويخلق طبقة خارجية مقرمشة بينما ستظل قطعة اللحم طرية.
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